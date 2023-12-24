周海媚死後北京上億別墅近況曝光 大門緊閉「菜園一片荒蕪」
周海媚11日突猝逝震驚演藝圈，18日她的工作示官方微博也發文曝告別式已舉行完畢，港媒也曝她的骨灰將會由家人帶回香港，而她4億遺產傳出會由母親繼承，姊姊弟弟們都不會繼承。
而周海媚生前獨居在北京的豪宅別墅，死後有粉絲前去悼念，除了大門緊閉外，也發現過去她喜歡在庭院種菜的菜園，如今已經荒蕪一片被白雪覆蓋。讓人看了不禁鼻酸。
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