詩亞驚人體重數字曝光 瘦到39公斤還有馬甲線、A4腰

詩亞（舊名斯亞）日前公開自己的體重，竟是低於40公斤以下，自律的她很滿意現在的狀態，希望直到離開地球的那一天都能保持自己喜歡的樣子。

只有39公斤的詩亞認為維持體態是敬業的一種，擁有馬甲線與A4腰，也透露自己吃的很正常，牛奶、羊肉這些不適合她體質的食物不吃，平日大都是吃兩餐，有時候也會吃三餐，早餐是吃點水果，晚餐會正常進食，前幾天稍微放縱一下，一天內吃兩碗泡麵、一碗炸雞，宵夜去吃清粥小菜，點了一桌全吃光，平時也不太運動，偶爾會練舞跳舞。

詩亞的體重數字。 圖／擷自IG

詩亞透露自己平時的飲食習慣。 圖／擷自IG

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