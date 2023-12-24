淡出演藝圈多年 55歲夏禕現身台灣便利商店
55歲的夏禕過去在台灣綜藝節目上的天然呆表現，讓觀眾都笑翻，而淡出演藝圈多年的她，近日則出現在台灣，與名廚「古錐師」郭主義現身在便利商店。
名廚郭主義日前在臉書貼出與夏禕的合照，兩人就坐在便利商店內喝咖啡，郭主義更寫道「好久不見的好友夏禕大美女回台，見面暢聊了2個小時，哈哈 相信大家一定都非常想念夏禕老師在螢幕前精彩的表演吧？」夏禕看起來與以前沒有什麼差別，可說是相當凍齡。
其實今年6月時夏禕就曾台來參加演藝人員基金會端午聯歡餐會，透露女兒已結婚，自己目前在上海從事戲劇相關的幕後工作，感情狀態還是獨身一人。
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