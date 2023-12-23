柯辰勳離世留「最感動的禮物」 母承諾「粉專不會刪」：讓大家永遠記得
20歲《超級紅人榜》歌手柯辰勳上個月（11月）27日猝逝，並於本月10日舉辦告別式，而柯媽媽和柯辰勳一起經營臉書粉專，22日晚間柯媽媽曬出月琴和教學手冊，寫下：「好孩子你的努力及傳承媽媽看到了，謝謝你留給媽媽最感動的禮物」。網友看到感動，也表示「辰勳真是多才多藝，不簡單」、「真是位多才多藝乖巧的好孩子」。
而柯媽媽經營柯辰勳臉書粉專，持續分享兒子唱歌影片或是比賽時的經典語錄，她在貼文留言處承諾「粉專不會刪」，柯媽媽寫道：「讓大家永遠記得可愛的辰勳、愛唱歌的辰勳、深情的辰勳，一只想做個單純善良的辰勳。」
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