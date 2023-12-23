男星查理辛在家中遇襲 犯嫌被捕原來是鄰居

美國警方今天表示，男星查理辛（Charlie Sheen）在加州馬利布（Malibu）的豪宅中遭到攻擊，犯嫌遭逮捕且被控襲擊和竊盜。據報導，犯嫌是查理辛的鄰居。

法新社報導，洛杉磯郡警長辦公室（Los AngelesCounty Sheriff's Department）在聲明中表示，警方20日下午獲報有毆打騷亂情事後前往這位男星家中。

聲明說：「在聯繫有關各方後，警方確認查理辛是攻擊事件的受害者。」

警長辦公室說，犯嫌夏洛克（Electra Schrock）因使用致命武器襲擊可能造成嚴重人身傷害和住宅竊盜而被捕。

娛樂網站TMZ報導，47歲的夏洛克是查理辛的鄰居之一，她「強行闖入他家，並在他開門時攻擊他」。

報導說，記者被告知「她撕破查理辛的衣服並企圖勒死他」，還說救護人員有查看查理辛的情況，但沒有將他送醫。

TMZ提到，這不是他們第一次發生衝突，先前的事件包括這名鄰居曾對查理辛的車子噴射一種黏性液體。

58歲的查理辛是演員馬丁辛（Martin Sheen）的兒子，是好萊塢有名的「壞小子」，包括傳出藥物濫用、破壞性暴力以及與多名色情片女星交往等事件。

他曾演出「前進高棉」（Platoon）和「少壯屠龍陣」（Young Guns）等電影，以及與父親一起演出「華爾街」（Wall Street）。

他的電視代表作包括「城市大贏家」（Spin City）和「男人兩個半」（Two and A Half Men），後者大致是根據他愛跑趴的形象來編劇。

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