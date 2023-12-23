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男模戴凱文代表台灣出賽「混血身分」被質疑 全台語反擊：林北出生就開始講了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
戴凱文代表台灣出賽9屆全球先生「Mister Global 2023」被質疑，幽默回應。圖／截自IG／kevintai_dwt
戴凱文代表台灣出賽9屆全球先生「Mister Global 2023」被質疑，幽默回應。圖／截自IG／kevintai_dwt

台巴西混血男模戴凱文代表台灣出戰第9屆全球先生「Mister Global 2023」，與來自全球的36選手比賽，取得第4名的好成績，但卻有網友批評他混血臉「長得不像台灣人」，質疑他代表台灣的資格？戴凱文21日以全台語回應網友質疑，直言：「林北出生就開始講台語了」。

戴凱文21日於社群發文「參加完比賽好多人來批評長得不像台灣人的選手去代表台灣。好～這是我的回應。」隨文公開他全程以台語回應，反擊：「你有什麼資格講我不是正港台灣人？林北出生的時候就開始講台語了，台語講到嚇嚇叫，台語流利到比跟我同年紀的台灣人更流利。」並表示「被別人說不是台灣人的感覺非常冤枉。」而他作勢哭哭的手中則拿著台灣護照、健保卡，以及身分證。

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他直問「純的台灣人，到底是什麼嗎？」，表示台灣一直在變化，「你們所謂純的台灣人，難道是純的漢人？純的荷蘭人？純的原住民？純的葡萄牙人？純的日本人？」，反問質疑者：「你有去讀台灣的歷史嗎？百年以來台灣的人民就一直在變化，如今已經沒有所謂純的台灣人，我們現在可以說『正港台灣人』。」一番回應獲得網友認同。

戴凱文最後還喊話質疑者：「不要再講一些沒智慧的肖話，去讀書看一些報紙啦，不要整天在那邊玩手機浪費時間。」他不僅透過影片全程講台語反擊，也陸續在貼文下回應網友，幽默留言問：「我的退伍令你們要清蒸的還是炒鹹蛋給你們吞下去？哈哈」，透露已服完兵役。許多網友力挺他，讚他「完美反擊」、「台灣有你真好」、「被圈粉了」。

戴凱文代表台灣出賽9屆全球先生「Mister Global 2023」。圖／截自IG／kevintai_dwt
戴凱文代表台灣出賽9屆全球先生「Mister Global 2023」。圖／截自IG／kevintai_dwt

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