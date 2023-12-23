男模戴凱文代表台灣出賽「混血身分」被質疑 全台語反擊：林北出生就開始講了
台巴西混血男模戴凱文代表台灣出戰第9屆全球先生「Mister Global 2023」，與來自全球的36選手比賽，取得第4名的好成績，但卻有網友批評他混血臉「長得不像台灣人」，質疑他代表台灣的資格？戴凱文21日以全台語回應網友質疑，直言：「林北出生就開始講台語了」。
戴凱文21日於社群發文「參加完比賽好多人來批評長得不像台灣人的選手去代表台灣。好～這是我的回應。」隨文公開他全程以台語回應，反擊：「你有什麼資格講我不是正港台灣人？林北出生的時候就開始講台語了，台語講到嚇嚇叫，台語流利到比跟我同年紀的台灣人更流利。」並表示「被別人說不是台灣人的感覺非常冤枉。」而他作勢哭哭的手中則拿著台灣護照、健保卡，以及身分證。
他直問「純的台灣人，到底是什麼嗎？」，表示台灣一直在變化，「你們所謂純的台灣人，難道是純的漢人？純的荷蘭人？純的原住民？純的葡萄牙人？純的日本人？」，反問質疑者：「你有去讀台灣的歷史嗎？百年以來台灣的人民就一直在變化，如今已經沒有所謂純的台灣人，我們現在可以說『正港台灣人』。」一番回應獲得網友認同。
戴凱文最後還喊話質疑者：「不要再講一些沒智慧的肖話，去讀書看一些報紙啦，不要整天在那邊玩手機浪費時間。」他不僅透過影片全程講台語反擊，也陸續在貼文下回應網友，幽默留言問：「我的退伍令你們要清蒸的還是炒鹹蛋給你們吞下去？哈哈」，透露已服完兵役。許多網友力挺他，讚他「完美反擊」、「台灣有你真好」、「被圈粉了」。
▪李善均辯「不知情」再被約談 酒店女堅稱他知情：至少吸5次
▪《甄嬛傳》將出完整版！浣碧曝他被剪挺多 說溜嘴慌張反應曝光
▪男星愛愛過激「寶貝出血斷掉」：非常痛 坦承留下後遺症
▪前三名又有她！日票選「女同志最愛女偶像」排名TOP 10
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言