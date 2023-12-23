快訊

你也是嗎？iPhone設4鬧鐘都不響！千人苦主現身陷「鬧鐘瘟疫」災情 可能有3原因

酸她們「根本總統保母」！名醫看完政見會舉4字讚：趙少康大勝

不輕言退休 梁朝偉認了不想與這位女星合作

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
梁朝偉直言不太會想與劉嘉玲合作。圖／龍祥提供
梁朝偉直言不太會想與劉嘉玲合作。圖／龍祥提供

梁朝偉近日馬不停蹄為新片「金手指」宣傳，從香港出發，一連結束新加坡、馬來西亞行程，根據馬來西亞媒體報導，梁朝偉合作過非常多世界各地的電影人，坦言未來還是想與不同地方的電影人合作，有媒體詢問是否有機會與妻子劉嘉玲拍戲？他則搖頭拒絕，並笑說大家太熟悉了。

編輯推薦

不少馬來西亞媒體記者皆是梁朝偉的忠實粉絲，並詢問拍過無數經典的梁朝偉是否有退休念頭，梁朝偉否認，並說還想要多拍幾部好戲，除了本地電影，也希望能與不同地方的影人合作，並說1980年經常赴星馬宣傳，這次回到馬來西亞，感覺就是回到一個熟悉地方，也見到很多朋友，彷彿有一種親切感。

先前出席香港首映會時，導演莊文強再度與兩位巨星合作，大讚兩人：「演技越來越厲害！」面對導演大力稱讚，影帝梁朝偉則難得展現自信地說：「應該要有進步，大家都是要求很高的人」。然而，當被問及曾經演唱過「無間道」的電影主題曲，這次「金手指」為何沒有繼續演唱時，梁朝偉靦腆表示現在的自己比較不敢，劉德華聽聞也立刻補充：「我也不敢。」

編輯推薦

梁朝偉、劉德華再度合作電影「金手指」，日前在香港首映。圖／龍祥提供
梁朝偉、劉德華再度合作電影「金手指」，日前在香港首映。圖／龍祥提供
梁朝偉、劉德華再度合作電影「金手指」，日前在香港首映。圖／龍祥提供
梁朝偉、劉德華再度合作電影「金手指」，日前在香港首映。圖／龍祥提供

相關新聞

男星查理辛在家中遇襲 犯嫌被捕原來是鄰居

美國警方今天表示，男星查理辛（Charlie Sheen）在加州馬利布（Malibu）的豪宅中遭到攻擊，犯嫌遭逮捕且被控...

男模戴凱文代表台灣出賽「混血身分」被質疑 全台語反擊：林北出生就開始講了

台巴西混血男模戴凱文代表台灣出戰第9屆全球先生「Mister Global 2023」，與來自全球的36選手比賽，取得第4名的好成績

不輕言退休 梁朝偉認了不想與這位女星合作

梁朝偉近日馬不停蹄為新片「金手指」宣傳，從香港出發，一連結束新加坡、馬來西亞行程，根據馬來西亞媒體報導，梁朝偉合作過非常...

光看都冷！內衣女神寒流穿這樣上街 網友看傻讚：太勇

39歲的周曉涵因連續9年為內衣品牌代言，而有「內衣女神」封號。這幾天超強寒流來襲，台北更下探10度低溫，周曉涵卻「愛水不...

馮迪索爆性侵 布麗、傑森票房炸鍋 「玩命」團隊陷低潮

「玩命關頭」系列今年推出的第10集票房不如預期，又因成本過高，恐僅勉強回本。片中較受矚目的演員，馮迪索出了大麻煩，布麗拉...

高中畢業沒讀大學成遺憾 小嫻考上這所大學明年9月圓夢

小嫻從高中畢業就直接進演藝發展，沒念大學一直是她心中的一個遺憾，如今她努力甄試上了屏東大學音樂系，明年9月報到上課，她號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。