不輕言退休 梁朝偉認了不想與這位女星合作
梁朝偉近日馬不停蹄為新片「金手指」宣傳，從香港出發，一連結束新加坡、馬來西亞行程，根據馬來西亞媒體報導，梁朝偉合作過非常多世界各地的電影人，坦言未來還是想與不同地方的電影人合作，有媒體詢問是否有機會與妻子劉嘉玲拍戲？他則搖頭拒絕，並笑說大家太熟悉了。
不少馬來西亞媒體記者皆是梁朝偉的忠實粉絲，並詢問拍過無數經典的梁朝偉是否有退休念頭，梁朝偉否認，並說還想要多拍幾部好戲，除了本地電影，也希望能與不同地方的影人合作，並說1980年經常赴星馬宣傳，這次回到馬來西亞，感覺就是回到一個熟悉地方，也見到很多朋友，彷彿有一種親切感。
先前出席香港首映會時，導演莊文強再度與兩位巨星合作，大讚兩人：「演技越來越厲害！」面對導演大力稱讚，影帝梁朝偉則難得展現自信地說：「應該要有進步，大家都是要求很高的人」。然而，當被問及曾經演唱過「無間道」的電影主題曲，這次「金手指」為何沒有繼續演唱時，梁朝偉靦腆表示現在的自己比較不敢，劉德華聽聞也立刻補充：「我也不敢。」
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