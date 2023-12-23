光看都冷！內衣女神寒流穿這樣上街 網友看傻讚：太勇
39歲的周曉涵因連續9年為內衣品牌代言，而有「內衣女神」封號。這幾天超強寒流來襲，台北更下探10度低溫，周曉涵卻「愛水不怕流鼻水」，在華西街拍照，身穿平口露肩的牛仔洋裝，且不僅是定點拍照時穿著清涼，一張照片她穿越馬路，一旁的阿伯包緊緊，形成有趣對比，網友看傻眼直呼：「太勇了。」、「我看了都覺得冷。」、「拍照要怎麼不發抖？好強。」
周曉涵發文表示：「前幾天在華西街挑戰低溫攝影，但我真的一點都不冷，你信嗎？」無論信不信，粉絲都一致認可照片又美又辣，並讚她工作敬業，「妳有一顆溫暖的心」。同時也不忘叮嚀還是要注意保暖。
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