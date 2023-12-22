馮迪索爆性侵 布麗、傑森票房炸鍋 「玩命」團隊陷低潮
「玩命關頭」系列今年推出的第10集票房不如預期，又因成本過高，恐僅勉強回本。片中較受矚目的演員，馮迪索出了大麻煩，布麗拉森「驚奇隊長2」創下漫威影片史上在北美最差票房，傑森史塔森「浴血任務4」更在美國連2000萬美元都賣不到，大反派傑森摩莫亞則可能很快就要交出「水行俠」的棒子，大家都籠罩在低氣壓之下。
「玩命關頭」系列靈魂人物馮迪索被10多年前短暫合作的前助理控性侵，引發軒然大波。對方指在亞特蘭大的飯店中被他褪去衣物、撫摸身體，還被他抓住手、摸向他自己的生殖器官，強迫為他自慰，事情後生後幾小時，她更接到解雇通知。雖然馮迪索反擊，稱自己有證據駁斥指控，卻已難擺脫爭議。
前幾年好萊塢娛樂界籠罩在「Me Too」風暴中，一堆重量級男性影人過往對女性的騷擾或侵犯接連被揭露，事業、形象皆受打擊，而馮迪索這位前助理艾斯塔強納森卻直到現在才決定要提出控訴，事情早在2010年、「玩命關頭5」還在拍攝時已發生。據歐美媒體報導，艾斯塔被馮迪索叫到他的房內，等另外一位女性離開後，馮迪索就抓住她手腕、將她推到床上，她忍不住求饒，馮迪索卻完全不聽，繼續愛撫她的胸部，她再哀求都沒有用。
儘管艾斯塔知道自己若反抗，可能人身安全或是工作都會不保，馮迪索才能得逞，可是她仍快速被馮迪索解雇，總共只當了他助理兩個禮拜。艾斯塔透露因此事長期感覺受到屈辱，心理上面對很大的壓力，由於有簽保密條款，被迫不能早一些把此事攤開來，但「Me Too」確實給她相當多的鼓勵，得到勇氣去替自己討公道。在馮迪索透過律師團隊否認艾斯塔的指控後，官司將如何發展，各方都在矚目。
布麗拉森和傑森摩莫亞都碰到「超級英雄片下坡」的尷尬時機，兩人上一部領銜的「驚奇隊長」和「水行俠」全球票房皆突破11億美元大關，現在超級英雄片卻在人氣最低、各方訕笑的低潮，「驚奇隊長2」票房低到連首集的1／3都不到，「水行俠」續集則不管是否賣座，DC英雄影片都會啟、演員大換血，傑森摩莫亞近日表示未來再扮水行俠的機會看來不樂觀，將掌舵後續DC英雄片的大老之一彼得沙佛蘭，則說道：「DC與華納兄弟永遠會是他的家。」
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