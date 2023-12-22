高中畢業沒讀大學成遺憾 小嫻考上這所大學明年9月圓夢

小嫻從高中畢業就直接進演藝發展，沒念大學一直是她心中的一個遺憾，如今她努力甄試上了屏東大學音樂系，明年9月報到上課，她號召，「明年9月想成為我同學的還來得及，一起來當我同學吧」。

她說，「我好幸福，在最棒的年紀，最好的時間點，進去校園讀書，這一切好像如夢般的不可思議！我想完整體驗大學生活已經想很久了⋯⋯大概至少想了五～六年有吧！但是每次自己上網查資訊，心中對學校及系所總是沒有一個定案⋯」。

「高中畢業就進入演藝圈發展，我常常聽到很多人分享大學的經歷，也很羨慕學生們有很多資源可以學習，當一個學習者是最快樂的事情，我很喜歡。

很多人都說，我可以去讀EMBA，但是我自己想要按部就班的進行升學的計劃，順著自己的步調前進，先完成學士學位後，再來規劃下一個階段的目標。

超級感謝。現在有特殊選才這個管道可以進入大學。對我這樣已經就業好多年的族群來說，可以不用考學測，透過特殊選才，準備好資料審查以及面試考試，讓我可以重回校園學習自己想要的課程，一圓大學夢」。

2個月前，音樂劇「唱吧！唱吧！」的製作人欣蓉跟她分享113學年度學士班特殊選才的招生簡章，「我全部看完之後，就馬上決定！我要報考音樂學系！這個決定，我沒有什麼猶豫直接就衝了！馬上去申請高中成績單，收集過去在音樂表演方面相關的經歷，準備自傳及其他過去所有我考過的證照，經過這個過程我才發現⋯⋯原來當年高中畢業選擇先就業，也沒有什麼不好！」

她這些年經歷了許多大大小小的表演活動，台前幕後所有的環節都是實戰經驗，「累計的社會經歷讓我更加瞭解自己，也發現有什麼地方不足，可以趕快去進修補讀。現在的我就像一塊海綿一樣，渴望學習新的事物！我不敢說自己未來會如何，但是至少我勇敢的跨出第一步！很期待人生中第一次的大學生活，明年九月開學，我就是大一新生freshman ，請多多指教哦！」

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