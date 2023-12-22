「黑澀會」女星大翻身！笑擁12億營收還要唱台北跨年
女星瑪菲司曾是節目「我愛黑澀會」一員，經營電商10年，成為締造年營收12億台幣的企業家。她今（22）日在歲末舉辦感恩記者會上推出自創膠原蛋白粉品牌，心笑說：「我終於催生出來了！」戴愛玲驚喜現身送上超大奶瓶祝賀，瑪菲司幽默笑說：「這樣會不會以為我有二寶？」
瑪菲司在電商事業占有一席之地，疫情解封後，顧客都出門採買，對電商是一大挑戰，但瑪菲司今年仍穩住12億營業額，更透露先前到杜拜賣鑽石，一天就賣出5千萬台幣，展現驚人銷售力。
除了電商事業，她今年將在台北與桃園趕場跨年：去年經歷小產，她仍想努力拚做人，跟老公S先生「房事」按表操課，至於登台前是否禁「開機」，她笑說，先做才有好兆頭，才能讓身心愉悅。
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