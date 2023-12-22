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小女兒吵著幫忙對戲 屈中恆糗了「台詞都是偷情和做愛」

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
屈中恆(右)、劉亮佐在「妳和我和他的真相」飾演好友。記者李政龍/攝影
屈中恆(右)、劉亮佐在「妳和我和他的真相」飾演好友。記者李政龍/攝影

屈中恆賴雅妍、蔡燦得、劉亮佐主演，果陀劇場全新劇作「妳和我和他的真相」，22日舉辦首演精華片段彩排，導演楊世彭表示，這齣戲原本安排在2018年演出，沒想到一延竟是疫情過後，但他相信「一切都會是最好的安排」，而主角屈中恆在劇中周旋於妻子、情婦、好友之間，「一打三」尷尬場面不時上演，甚至還有偷情時，被迫假扮成情婦姨婆的荒謬橋段，令人拍案叫絕。

舞台界耕耘多年，又早已獲金鐘視帝肯定，屈中恆這次與導演楊世彭合作仍難掩緊張，直呼是繼2018年「上帝的兒女」之後最難的演出，尤其最後一場與飾演妻子的蔡燦得對戲時，「情緒要從詼諧幽默轉移成五味雜陳的狀態，整個表演必須很順暢的接下來才不會有違和感，加上這場的台詞特別多！不容易記啊！」

劇中有偷情出軌情節，屈中恆笑稱其實不擔心老婆Vicky會吃醋，反而擔心9歲小女兒，「她來排練場陪我排練了幾次，回家竟然吵著要跟我對台詞！但這齣劇的台詞不是『偷情』就是『做愛』，你要我怎麼跟她對詞啦！」屈中恆啼笑皆非的說，他其實不反對女兒以後往演藝圈發展，但比起電視或電影，他其實寧願女兒們先接觸劇場，多感受劇場的現場表演魅力。

賴雅妍在劇中和劉亮佐扮演夫妻，卻與屈中恆偷情，她坦言角色難度高，因為自己未婚又沒偷情過，卻要演出軌人妻，「雖然已經過密集排練了，甚至要演出了，我還是覺得角色好難喔」，舞台劇在耶誕佳節檔期演出，賴雅妍特別準備耶誕賀卡要送給觀眾，笑說：「我可是拿出獨門絕活，想知道我寫了什麼，就記得平安夜來劇場『揭開真相』！」

「妳和我和他的真相」2023年12月起到2024年1月巡迴台北、高雄和台中，更多演出資訊請密切留意果陀劇場官網以及TixFun售票網 www.tixfun.com。

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