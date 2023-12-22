馮迪索驚爆性侵前助理 暴怒反擊「我有明確證據」

美國知名男星馮迪索（Vin Diesel）的前私人助理指控，馮迪索在2010年拍攝「玩命關頭5」期間，對她性侵犯。馮迪索的前私人助理喬納森（Asta Jonasson）21日在洛杉磯提起訴訟，指控馮迪索2010年在亞特蘭大瑞吉酒店拍攝「玩命關頭5」期間對她性侵害，稱馮迪索當時將她按在牆上進行性行為。據了解，喬納森也正在對不當解雇提起訴訟，稱在遭到性侵後，就被馮迪索公司開除。事發沒多久，馮迪索也立刻透過律師發聲，強調絕無此事。

針對被控訴性侵，馮迪索透過律師布萊恩（Bryan Freedman）發聲明反擊：「馮迪索完全否認這項指控。這是他首次聽說這個超過13年的指控，由一名據稱只工作了9天的員工提出。有明確的證據完全反駁了這些荒謬的指控。」

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