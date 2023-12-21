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桌球館有望起死回生 江宏傑親吐停業內幕

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
江宏傑的桌球館將起死回生。記者李政龍／攝影
江宏傑的桌球館將起死回生。記者李政龍／攝影

江宏傑經營的桌球館今年8月無預警宣布停業，他今和柯有倫、大霈(李霈瑜)和黃湘婷出席實境節目「可可樹下的奇幻小店」，坦言當初結束營業是因為內部出了問題，但他已經準備要在台北內湖開另一家桌球店，「我是希望可以盡快，今年應該已經來不及，希望明年可以。」他表示這次開店會更謹慎，還揪其他節目夥伴一起來報名他的桌球課。

江宏傑去年4月開了桌球館，沒想到今年8月官方表示因為財務及營運問題，決定暫停營運，江宏傑今被問到結束營業的原因，並未透露細節，僅說「應該說內部上有一點問題」，但他決定另起爐灶，目前可能會在內湖開店，他也會親自教課，「現在找教練是比較大的問題，我本身就是員工、教練，但我也還有在合作金庫教課，所以桌球館還是要找比較熟悉信任的人。」

問他開了桌球館，還有時間兼顧演藝事業嗎？他表示現在還是以家庭為重，至於和前妻福原愛的官司進度，他說「這部分就交給律師，我也不太方便說什麼，有進展你們一定比我先知道。」坦言很希望過年時可以一家團聚。而大霈也分享生意經，她選在小巷開選品店，雖然租金比較低，但相對人流也少，目前收支打平，還算可以維持下去。

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黃湘婷(左起)、柯有倫、大霈和江宏傑出席「可可樹下的奇幻小店」記者會。記者李政龍／攝影
黃湘婷(左起)、柯有倫、大霈和江宏傑出席「可可樹下的奇幻小店」記者會。記者李政龍／攝影

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