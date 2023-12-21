陳建州告大牙「敗訴」後現蹤IG 更新動態只關注這事
黑人（陳建州）遭大牙（周宜霈）發文控訴性騷，先提告對方民事損害賠償又撤回，改提刑事加重誹謗告訴，官司結果於19日出爐，大牙獲「不起訴」。黑人當日並未對此再做回應，不過被發現他20日現蹤IG，在名媛林牧潔的IG下留言。
林牧潔20日分享女兒運球投籃模樣，胯下運球、投籃直接命中，讓人大讚「厲害、太強了吧」，黑人也以表情符號為林牧潔女兒的球技鼓掌，而他今則透過IG限動分享籃壇資訊，僅關注籃球，未分享官司敗訴後的心情。
此外，大牙、大牙老公，為大牙作證的貝童彤、曾在大牙當初挨告時選擇發自揭也受害，力挺大牙的郭源元，在得知大牙獲不起訴都發文曝心聲。
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