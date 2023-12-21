張庭、林瑞陽捐甘肅強震1356萬台幣又被酸 關留言功能
張庭和林瑞陽夫妻之前因涉及違法傳銷，88.8億台幣資產遭到凍結，不過事後被法院撤銷，名下96套房產及銀行存款也被解封。近日甘肅發生規模6.2強烈地震，共131人遇難，近千人受傷，張庭和林瑞陽也響應捐款，她在微博宣布捐出100萬人民幣（約480萬台幣），另提供生活用品，合計捐出約300萬人民幣的善款，並登上熱搜，但仍被不少網民酸想趁此機會洗白。
張庭在微博寫下，「了解到災區缺乏女性用品及生活用品，緊急準備了衛生巾、牙膏牙刷等200萬元愛心物資及100萬元現金，希望可以盡快到達災區！心手相連，共度難關！」還貼上以本名轉帳的捐款照片，換算起來是1356萬台幣。
張庭捐贈登上熱搜，不過可能是怕有網友認為她想炒熱度，刻意關閉了留言，但有網友仍轉發酸她「有錢真好啊！洗白都比普通人輕而易舉得多，只要拿出半天的營業額」。但也有網友力挺認為她和林瑞陽是真正想為人民付出，很值得稱讚。
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