被爆炎亞綸和解金「要天價」 耀樂真實條件全公開了
網紅耀樂指控炎亞綸性侵、偷拍，今（21）日上午雙方出席開庭。有媒體指耀樂要求1200萬和解金，他今下午IG澄清此事，質疑媒體消息來源，並開直播怒嗆：「我要求對方提供700萬捐贈公益基金，類似兒少福利，對方的金額，我不談，雙方有達成和解，共識內容不外談，那這700萬，怎麼變成1200萬。」他強調：「我們很體面的，把我講該的話，尊重司法的結果，但尊重不是抹黑。」
他在直播中強調：「很多事情不是新聞上面講的這樣，媒體高抬貴手，然後請不要情勒我，報導不回應，『不是你報導就要回應』…，我也不想在這件事情上面做過多解釋，祝大家平安健康、每個人困境、逆境好好發光發熱。」
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