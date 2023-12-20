離婚後近況曝光！徐若瑄合體日本天后辣成這樣
徐若瑄日前受邀參與日本天后米希亞主持的耶誕節特別節目「HAPPY Christmas 玩具屋MISIA 2023」，她飛往東京錄影，雙后首度合體，在節目上合唱充滿耶誕氣氛的歌曲「戀人是聖誕老人（恋人はサンタクロース）」，兩人一見如故，在節目上聊得十分投緣，徐若瑄笑說：「我們應該是第一次見面，真的像認識很久的好朋友一樣，聊得很開心。」節目結束，兩人進一步交換聯絡方式，希望能有機會相約再聚。
徐若瑄與米希亞一直非常欣賞彼此，但沒有合作的機會，今年是米希亞第四年在日本電視台主持耶誕特別節目，徐若瑄接到邀約十分驚喜，「真的非常的榮幸和開心，我一直很喜歡米希亞的音樂和歌聲！」表示能和自己喜愛的歌手合作，一起演唱『戀人是聖誕老人（恋人はサンタクロース）』，感覺很溫暖，「現場充滿耶誕節溫馨又歡樂的氣氛，讓我們一下子就像認識很久的朋友，沉浸在現場很有愛的氛圍裡。」2人和其他嘉賓也在節目上交換耶誕禮物，讓觀眾提前感受到濃濃的過節氣氛。
徐若瑄年底行程滿檔，除了剛完成電影的拍攝，日前公布她暌違25年，將和「黑色餅乾」一起重返日本最重要的跨年節目「紅白歌合戰」舞台；一直以來重視孩子假期的她，也早就規劃好了旅行，一如往常奔波飛行穿梭在工作與陪伴孩子之中，目前和家人帶著小孩在日本旅行，渡過溫馨時光。
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