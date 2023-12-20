女星許佳玲遭變態粉絲砍死 嫩男友崩潰哭喊6遺願

26歲的大馬甜美女歌手許佳玲疑遭44歲的變態粉絲刺死，兇手還將屍體載回家中，悲痛的親屬要求真相，懇求警方徹查清楚，許佳玲的23歲男友劉先生則在社群悲痛發聲，彼此之間留下無法實現的6個約定，令人不勝唏噓。

根據當地媒體報導，劉先生表示遇見許佳玲猶如重生一般，「你就像一束光，照亮了我內心一些從來不會被人注意的陰暗角落，老婆，我愛你，我真的好想你，別走好嗎？如果可以，我想一直在你身邊，也想你一直在我身邊。」

只是如今天人永隔，劉先生沉痛地說有許多約定無法實現，「我們相約好要一起完成的事情都還沒完成，約好帶你去最想一起去冰島度蜜月，看你最愛的北極光；約好要一起結婚生孩子。一起照顧他們；約好我們正式結婚要穿什麼樣的婚紗；約好就在這個星期六（23日）一起去看我們的3歲孩子人生中第一次運動會，還選好了穿什麼衣服。」

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