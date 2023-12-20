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三大名師看台積高層異動 咸認未來挑戰是如何維持領先

安心亞超強九官鳥 13頁韓文台詞零NG韓人讚清純佳人

聯合報／ 記者陳慧貞／釜山即時報導
安心亞(右)與韓演員池大韓合作。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
安心亞(右)與韓演員池大韓合作。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供

安心亞主演客家電視新戲「女孩上場2」，近日劇組大隊人馬到韓國釜山取景，19日她與韓資深演員池大韓拍攝一場昔日師徒對壘場面，現場特別在釜山大學體育館拍攝，安心亞更自我挑戰長達13頁韓文台詞，已挑戰過多種語言戲劇的她，繼越南語、台語、客語，如今再戰韓文，堪稱演藝圈「九官鳥」，她笑稱：「我原本以為我要完蛋了，因為根本背不起來。」沒想到她一氣呵成，連扮演教頭的池大韓都對她短時間內死記硬背的認真態度讚譽有加，相當感動。

安心亞現場秀了兩句韓文，尤其是有「情況混亂」之意的詞語發音，連池大韓都誇即使韓國人都不見得說得好，給予「可以到韓國拍戲了」高評價肯定。安心亞坦言，為了背13頁韓文台詞，她花了一個禮拜時間，每天只睡5小時，連睡前都聽錄音硬背，「我才剛處理完客語的部分，緊接著就是韓文，我以為我完蛋了，還好還是完成了。」贏得不只池大韓的誇獎，另一韓籍女籃球員梁智英也讚：「她一直在練習、一直講一直講，很厲害，講得很像韓國人。」

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曾演過「異智山」的資深演員池大韓是釜山人，他透露20歲第一次出國旅遊就到台灣基隆，如今自己50多歲，首次合作的外國演員也是台灣劇組，令他感嘆緣分的奇妙，第一次和台灣劇組合作，他表示導演比較男子氣概，心卻像女生一樣細心，導演排戲時，花很多時間講述細節、情緒，令他很感動，雖然他在「女孩上場2」中戲份不多，但他仍看完該劇第一季全部集數，雖看不懂中文字幕，但看完仍有種「雨下在池塘上」的感動，在他內心掀起波波漣漪的觸動，希望下次還有機會和台灣劇組合作。

被問安心亞是否是韓國男人喜歡的類型？池大韓僅稱：「韓國人喜歡清純佳人。」聽聞安心亞以性感起家，在台灣是唱跳歌手，池大韓展現紳士風度，覺得能與台灣知名女星合作，「是我的榮幸。」而安心亞也提到平常喜歡和韓劇，看過「25、21」後，希望有機會能與男主角南柱赫合作。

安心亞(右)與韓演員池大韓合作。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
安心亞(右)與韓演員池大韓合作。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
安心亞(右)為戲撂韓文，獲得韓演員池大韓的讚許。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
安心亞(右)為戲撂韓文，獲得韓演員池大韓的讚許。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
韓國退役女籃球員梁智英演出「女孩上場2」。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
韓國退役女籃球員梁智英演出「女孩上場2」。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
韓演員池大韓客串「女孩上場2」演技精湛深刻。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
韓演員池大韓客串「女孩上場2」演技精湛深刻。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供

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