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李心潔名導老公弟弟「破產」 積欠800萬背後原因藏洋蔥

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
彭發（後）、彭順兩兄弟曾執導「見鬼」系列。(本報資料照片)
彭發（後）、彭順兩兄弟曾執導「見鬼」系列。(本報資料照片)

現年58歲的香港「鬼王」導演彭發，也是李心潔名導老公彭順的弟弟，他昨被香港媒體在香港法院門外撞見，一問之下才知道是來申請破產，消息一出震驚全網。

據綜合香港媒體報導，與彭發結褵30年的愛妻10多年前曾罹患乳癌，今年2月確診肺癌末期，他為了醫藥費花光積蓄，並且貸款欠下200萬港幣（逾800萬台幣），雖然哥哥彭順與李心潔有伸出援手，但他深知不是長久之計，所以迫於無奈只好聲請破產。

他也坦言曾與太太想過「放棄」人生，但是轉念一想，「我們連死都不怕，又有什麼好怕呢！現在只想過好每一天」。彭發也感謝張兆輝的妻子，他們合作電影「再生人」時，主動先給他一筆導演費應急。他也喊話，如果有工作的話，一定能還清，希望信貸公司再給他一些時間。

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