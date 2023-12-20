68歲陳美鳳長這樣超不科學！網民炸鍋：以為是韓國女團

68歲女星陳美鳳日前出席假髮活動時，頂著一頭粉紅色短髮亮相，低胸黑色緊身洋裝露出一雙修長雙腿，照片一出在PTT瞬間炸鍋討論聲不斷，網友紛紛回應：「我以為才20」、「一看到以為哪個韓國藝人撞臉陳美鳳」、「保養得超好」、「臉不提，這身材太猛」、「越來越年輕是怎樣」。

連網紅「半調子文青」忍不住讚嘆「還以為是哪個韓國女團成員，結果竟然是陳美鳳（尖叫）」。PTT上也認證，在網路引爆熱議，不少網友回應：「要趕快去找美鳳姐代言的醫美」，有網友回應「要認明碳頭，且要現場拆包裝認明原廠才行」，馬上有網友打臉：「這是林心如代言的」、「要健康不能被打趴，才行。」

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