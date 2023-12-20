快訊

新竹女驚收「天價電費單」嚇到心臟快停 台電查出原因致歉了

美國玉米失寵？「這國」才開放一年 躍居大陸最大玉米供應國

王少偉被爆和許藍方甜蜜遊日 孫德榮讚「兩人很配」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
孫德榮(右)和Gino一起直播帶貨。記者李政龍／攝影
孫德榮(右)和Gino一起直播帶貨。記者李政龍／攝影

孫德榮昨過63歲生日，他今帶子弟兵Gino(蔡東威)、凱文羊等人到MOMO台直播帶貨，王少偉傳出和許藍方甜蜜遊日，昔日老闆孫德榮說王少偉向來是感情世界最神秘的人，從沒見過他的女友，但他認為王少偉和許藍方非常相配，若兩人真的交往，他舉雙手贊成，Gino則說很能理解王少偉的做法，認為除非是打算要結婚，否則沒有公開的必要。

王少偉和許藍方緋聞傳了2年，但雙方始終沒有鬆口認愛，吳宗憲先前還調侃兩人已經分手，不過卻有眼尖網友發現，兩人在社群曬出的日本旅遊照是相同背景，還不約而同穿黑白情侶裝，似乎是一起去日本甜蜜約會，許藍方經紀人對此否認，表示許藍方是跟「小姐不熙娣」的班底一起去，王少偉也透過經紀人表示已經解釋到累了，不再多做回應。

不過孫德榮對兩人戀情樂見其成，他說「5566的感情生活，就王少偉最神秘，而且許藍方很讚啊，她是性學博士，會教人家這個角度可不可以生。」另外孫德榮曾在臉書喊話，要王仁甫和羅志祥破冰，還說要安排兩人吃和解飯，他昨被問到有無後續，直言自己已經被王仁甫罵「沒事幹嘛一直提，這樣不是越扯越多」，吃飯這件事自然也沒有下文。

延伸閱讀

小甜甜恢單交新男友！驚爆「向月老求來的」

黃子佼捲性騷停工半年 悲訴丟《紅白》主持棒心聲

依依認離婚！網挖昔節目曾喊「嫁錯人」引熱議

楊紫瓊嫁千億富商 回娘家補辦婚宴洩「真實狀態」

相關新聞

李心潔名導老公弟弟「破產」 積欠800萬背後原因藏洋蔥

現年58歲的香港「鬼王」導演彭發，也是李心潔名導老公彭順的弟弟，他昨被香港媒體在香港法院門外撞見，一問之下才知道是來申請...

68歲陳美鳳長這樣超不科學！網民炸鍋：以為是韓國女團

68歲女星陳美鳳日前出席假髮活動時，頂著一頭粉紅色短髮亮相，低胸黑色緊身洋裝露出一雙修長雙腿，照片一出在PTT瞬間炸鍋討...

王少偉被爆和許藍方甜蜜遊日 孫德榮讚「兩人很配」

孫德榮昨過63歲生日，他今帶子弟兵Gino(蔡東威)、凱文羊等人到MOMO台直播帶貨，王少偉傳出和許藍方甜蜜遊日，昔日老...

甘肅強震百人傷亡又入冬「氣溫零下十幾度」 黃曉明、林志玲等藝人伸援手

中國大陸甘肅省18日深夜發生強震，死傷嚴重，而近日氣溫已降到零下十幾度，但當地許多居民家園已毀，或因餘震不斷不敢回家。

安心亞釜山急凍求婚 男伴嗨喊「我要結婚了」失控狂抖

安心亞、黃騰浩演出客家電視新戲「女孩上場2」，近日劇組率大隊人馬前往南韓釜山取景拍攝， 18日2人在著名的甘川洞文化村拍...

劉德華狠到喊「壞透了」 新演員慘遭水刑險窒息

劉德華監製主演電影「潛行」，也給了許多新人劉俊謙、談言善及朱鑑然等人演出機會，而自己則化身為最狠反派，人前是個儒雅律師，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。