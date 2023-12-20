王少偉被爆和許藍方甜蜜遊日 孫德榮讚「兩人很配」

孫德榮昨過63歲生日，他今帶子弟兵Gino(蔡東威)、凱文羊等人到MOMO台直播帶貨，王少偉傳出和許藍方甜蜜遊日，昔日老闆孫德榮說王少偉向來是感情世界最神秘的人，從沒見過他的女友，但他認為王少偉和許藍方非常相配，若兩人真的交往，他舉雙手贊成，Gino則說很能理解王少偉的做法，認為除非是打算要結婚，否則沒有公開的必要。

王少偉和許藍方緋聞傳了2年，但雙方始終沒有鬆口認愛，吳宗憲先前還調侃兩人已經分手，不過卻有眼尖網友發現，兩人在社群曬出的日本旅遊照是相同背景，還不約而同穿黑白情侶裝，似乎是一起去日本甜蜜約會，許藍方經紀人對此否認，表示許藍方是跟「小姐不熙娣」的班底一起去，王少偉也透過經紀人表示已經解釋到累了，不再多做回應。

不過孫德榮對兩人戀情樂見其成，他說「5566的感情生活，就王少偉最神秘，而且許藍方很讚啊，她是性學博士，會教人家這個角度可不可以生。」另外孫德榮曾在臉書喊話，要王仁甫和羅志祥破冰，還說要安排兩人吃和解飯，他昨被問到有無後續，直言自己已經被王仁甫罵「沒事幹嘛一直提，這樣不是越扯越多」，吃飯這件事自然也沒有下文。

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