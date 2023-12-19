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甘肅強震百人傷亡又入冬「氣溫零下十幾度」 黃曉明、林志玲等藝人伸援手

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
林志玲、黃曉明。圖／截自微博／林志玲、黃曉明
林志玲、黃曉明。圖／截自微博／林志玲黃曉明

中國大陸甘肅省18日深夜發生強震，死傷嚴重，而近日氣溫已降到零下十幾度，但當地許多居民家園已毀，或因餘震不斷不敢回家。

而綜合陸媒報導，許多藝人已收出援手，對災區進行捐贈，「黃曉明明天愛心基金」今（19）日一早便曝光已將黃曉明、林志玲張天愛、佟麗婭聯合捐贈的物資裝車送往災區，還有韓紅愛心慈善基金會也發文捐款及捐贈物資，另外包括王源、曾舜晞、白鹿、吳磊、趙麗穎、趙露思、黃聖依、肖戰等藝人都被曝光送暖之舉。

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藝人送暖，捐贈物資。圖／截自微博／黃曉明明天愛心基金
藝人送暖，捐贈物資。圖／截自微博／黃曉明明天愛心基金

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