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安心亞釜山急凍求婚 男伴嗨喊「我要結婚了」失控狂抖

聯合報／ 記者陳慧貞／釜山即時報導
安心亞在釜山甘川洞文化村拍攝「女孩上場2」。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
安心亞在釜山甘川洞文化村拍攝「女孩上場2」。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供

安心亞黃騰浩演出客家電視新戲「女孩上場2」，近日劇組率大隊人馬前往南韓釜山取景拍攝， 18日2人在著名的甘川洞文化村拍攝一場戀愛時期回憶戲，零下4度低溫中， 2人頂著寒風吐出浪漫情話，還在大批遊客穿梭間上演親額頭戲碼的急凍戀愛，黃騰浩對著山、櫛比鱗次的房子高喊：「我要結婚了！」沒想到穿著薄西裝外套的他，因為實在抵擋不住刺骨的寒風，渾身瑟瑟發抖，抖到最後破音，還抖到安心亞也笑場。

客家電視台2021年戲劇「女孩上場」播出後受到許多熱愛運動的年輕族群喜愛，也讓女子籃球被看見，因此獲得當年金鐘獎「戲劇節目編劇獎」的肯定。「女孩上場2」找來今年入圍金鐘獎女主角的安心亞演出，更大手筆邀請南韓女籃球員到台灣體驗台灣拍片與美食文化，近日更來到釜山取景拍攝，讓安心亞、黃騰浩談起「公費戀愛」，開啟台灣與韓國影視、女籃的另類合作。

劇中，黃騰浩飾演安心亞的前男友，2人一度論及婚嫁，最後分到揚鑣，再度重逢時想起這場女方主動求婚戲碼，說起「求婚」，安心亞坦言若碰到喜歡的人，自己會主動設計求婚橋段，邀請好朋友見證，但若被求婚，她希望是在兩人私密的空間，「被搖醒都沒關係」，不擔心素顏、睡眼惺忪？她笑：「如果是男友都睡在一起了，我素顏應該還可以看吧，也不用管睡衣是否性感，我也不是走性感睡衣路線的」，認為「求婚」需要製造驚喜浪漫，而不是驚嚇。

2人首次到釜山拍戲，就遇上當地難得的寒流，浪漫場景談起「凍人」戀愛，畫面唯美，當事人卻抖到笑不出來，黃騰浩透露，當初定裝時就是高領毛衣、薄外套，沒想到實際上已貼暖暖包、穿發熱衣，還是凍到刺骨，當拍到被求婚時，黃騰浩更是全身狂抖，抖到安心亞不小心笑出來，導致NG，他苦嘆：「當初定裝就是以畫面好看為主，沒想到遇到寒流，冷到不行，離失溫就差一點。」並稱收工回飯店後就立刻沖了1小時熱水澡才緩解。

黃騰浩在釜山快閃48小時即殺青回台，受訪時他遺憾沒時間品嘗當地美食，只吃到酒店附近的豬肉湯飯，坦言幾年前原本有機會參加釜山影展，但後來沒能成行，緊接著就是疫情爆發，直到「女孩上場2」的拍攝成了他的釜山初體驗。

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安心亞在「女孩上場2」中主動向黃騰浩求婚。.圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
安心亞在「女孩上場2」中主動向黃騰浩求婚。.圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
安心亞(左)、黃騰浩在釜山零下4度低溫中拍浪漫戲碼。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
安心亞(左)、黃騰浩在釜山零下4度低溫中拍浪漫戲碼。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
安心亞(左)、黃騰浩在釜山零下低溫中拍浪漫戲，實則渾身冷到無法控制地顫抖。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
安心亞(左)、黃騰浩在釜山零下低溫中拍浪漫戲，實則渾身冷到無法控制地顫抖。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
安心亞(左)、黃騰浩在釜山甘川洞拍攝求婚戲。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供
安心亞(左)、黃騰浩在釜山甘川洞拍攝求婚戲。圖／客家電視台、魔幻時刻電影提供

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