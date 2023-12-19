劉德華狠到喊「壞透了」 新演員慘遭水刑險窒息

劉德華監製主演電影「潛行」，也給了許多新人劉俊謙、談言善及朱鑑然等人演出機會，而自己則化身為最狠反派，人前是個儒雅律師，但實則是個心狠手辣的毒梟，他曾表示一直想演一個沒有理由，但行為就是很壞的反派，「『潛行』中的角色完全符合了我的想法，雖然狠到無法無天，但對自己在乎的人又重情重義，是個很複雜、多面向的角色。」

今天公佈的電影「潛行」預告中，可以見到劉德華化身為最狠反派，他忍不住說：「這次的角色真的壞透了。」在幕後，劉德華也是最狠的監製，從劇本創作開始便深度投入參與，拍攝期間就算沒有自己的戲，也幾乎天天到現場，仔細盯著拍攝的每個環節。

片中一場狠心刑求戲，便是毒販在抓臥底，新生代演員朱鑑然扮演被懷疑是臥底的警察，被林家棟帶去公海施以水刑，毒打要他供出其他臥底的身份。朱鑑然被倒吊浸入水中十多次，讓他直呼是從影以來的一大挑戰，雖然他曾是香港游泳代表隊的一員，水性極佳，但面對這樣的水刑，頭上還被綁上塑膠袋，他也拍得心驚膽跳，「我真的很怕拍到一半會窒息，但慢慢有掌握到呼吸的節奏，可以保護好自己。」

每次一喊卡，對手林家棟便會趕忙協助將朱鑑然從水中拉回船上，再拍拍他的背緩和他的呼吸，在拍痛毆戲時，都儘量夠狠又精準的出手，減少重拍的機會，讓朱鑑然直呼感謝，「家棟哥和導演都很有耐性的指導我，讓我把動作調整到最好，讓畫面更有說服力。」因為拍攝這段畫面太過辛苦，一休息時，工作人員都對他更為關心，「他們都一直拿熱水、毛巾給我，讓我覺得很溫暖啊！」「潛行」將於2024年1月19日上映。 「潛行」將於2024年1月19日上映。圖／華映提供 朱鑑然在片中被林家棟帶去公海施以水刑。圖／華映提供 朱鑑然在片中被林家棟帶去公海施以水刑。圖／華映提供 朱鑑然在片中被林家棟帶去公海施以水刑。圖／華映提供

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