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愛莉莎莎挨酸「轉行當網美」 親上火線揭真相

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
愛莉莎莎遭酸「轉行當網美」。 圖/摘自IG
愛莉莎莎遭酸「轉行當網美」。 圖/摘自IG

愛莉莎莎近來到泰國度假，近日在社群平台曬出比基尼照，不料卻被網友攻擊「感覺想蹭一波，轉行當網美」。對此，她也直球回應！

愛莉莎莎最近與男友到泰國度假，預計會在當地待上一個月，17日她上傳在海灘遊玩的照片，只見她穿著比基尼在海灘上擺姿勢拍照，此舉卻引來網友狂酸：「A-為何要穿那麼露，感覺想蹭一波，轉行當網美。」對此，愛莉莎莎也忍不住直接回應網友：「 去海邊游泳不穿比基尼要穿什麼？」

愛莉莎莎這次的泰國行起初並不順利，一開始還發燒、嘔吐好幾天，幸好第四天就痊癒。而近日她在YouTube曝光日前與柯文哲合作拍攝的影片「與柯文哲共度一天，藍白合真正破局原因？阿北仇女嗎？」，近距離觀察柯文哲一天的行程，引發外界關注，影片上架不到24小時就衝上YouTube發燒排行榜第一。

愛莉莎莎遭酸「轉行當網美」。 圖/摘自IG
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