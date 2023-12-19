愛莉莎莎挨酸「轉行當網美」 親上火線揭真相
愛莉莎莎近來到泰國度假，近日在社群平台曬出比基尼照，不料卻被網友攻擊「感覺想蹭一波，轉行當網美」。對此，她也直球回應！
愛莉莎莎最近與男友到泰國度假，預計會在當地待上一個月，17日她上傳在海灘遊玩的照片，只見她穿著比基尼在海灘上擺姿勢拍照，此舉卻引來網友狂酸：「A-為何要穿那麼露，感覺想蹭一波，轉行當網美。」對此，愛莉莎莎也忍不住直接回應網友：「 去海邊游泳不穿比基尼要穿什麼？」
愛莉莎莎這次的泰國行起初並不順利，一開始還發燒、嘔吐好幾天，幸好第四天就痊癒。而近日她在YouTube曝光日前與柯文哲合作拍攝的影片「與柯文哲共度一天，藍白合真正破局原因？阿北仇女嗎？」，近距離觀察柯文哲一天的行程，引發外界關注，影片上架不到24小時就衝上YouTube發燒排行榜第一。
更多推薦
▪老闆看了臉都綠了！2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈
▪柔柔懷孕胖22公斤 余祥銓這一句讓她一秒暴怒
▪「最美雙胞胎」女星驚傳10年婚變 依依回應了
▪「披頭四」保羅麥卡尼談藍儂、喬治離世：如吞苦藥丸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言