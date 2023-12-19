賈靜雯突喊「撕破臉」 修杰楷「已讀不回」驚：針對我

賈靜雯日前突然在限時動態上指出對一段話很有感，「當善良不被善待的時候，唯一的溝通方法就是撕破臉，如果你不撕破臉，就得忍受別人的不要臉」。修杰楷19日出席肺鏈預防衛教記者會，被問到此事驚訝喊：「不會是針對我吧？」

賈靜雯看到「撕破臉」這段話有感而發：「今日網上看到這段話跟大家分享，很有感觸⋯希望大家都珍惜彼此之間的良善。」修杰楷爆料，賈靜雯平常很喜歡分享長輩圖文，對於這段話，修杰楷笑說：「可能也有傳給我吧，但是太多篇了，資訊量太大，我沒有每則都仔細看。」招認常對老婆這類的訊息「已讀不回」。賈靜雯目前仍在大陸拍戲，無法與家人共度耶誕，但修杰楷透露，農曆過年前應可回台團聚。

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