錄影目睹殘忍的這一幕 鍾欣凌崩潰到萌生跳樓念頭

鍾欣凌日前上高點「震震有詞」宣傳新書「今天，我只想演自己：鍾欣凌的幽默與轉念」，她在節目中暢聊求學、婚姻、演藝工作遭遇低潮的轉念重生，她笑聲爽朗，總給人熱情開朗的印象，但其實她在工作上曾遇到瓶頸，還因此萌生想跳樓的念頭。

鍾欣凌是科班畢業，和她同期的有吳倩蓮，她自認以自己的外型很難接到工作，面對為她擔憂的父母親，她對父親承諾：「爸你給我兩年時間，如果沒達成我就回到學校當助教。」演藝工作漸穩定後，她從節目主持開始，某日突然接到製作人說節目要收了，鍾欣凌對於手上都沒有節目開始感到恐慌，跟另一位製作人聊到「是不是該退出演藝圈？」，未料被反問「妳有進來過嗎？」宛如當頭棒喝，之後她獨自到加拿大自助旅行，在冰天雪地中看到路邊有團隊在錄影，看了一段時間確認自己是熱愛演藝工作的，當晚吃完豐盛的龍蝦大餐後，看著外面的冰天雪地，讓她瞬間轉念，決定回台繼續在演藝圈打拼。

回想工作最滿的時期，鍾欣凌曾經同時6個節目在軋，「身心俱疲到吞口水會有血的味道。」忙碌的工作也出現壓倒她的最後一根稻草，「曾經接某外景節目，因收視不佳製作單位為吸眼球，準備很多兔子，讓兩隊參賽者抓兔子烹煮，現場有兔子猝死全身僵硬，廚師直接剝皮烹煮，這時候我真的不行了。」震撼的過程讓她幾乎崩潰，打給經紀人表示無法再主持下去，她說「每週一要錄影前一晚，都會天人交戰，甚至想著是不是我跳樓就不用面對這些了。」但鍾欣凌沒有這麼做，她繼續等待換主持人的時刻，她也分享「當你覺得那條路不好走，拐個彎沒有關係。」給正在低潮中的觀眾。

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