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胡瓜「惹毛」丁柔安後同框 陳美鳳吐真相：空氣凝結3秒

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
陳美鳳出席活動化身芭比。圖／民視提供
陳美鳳出席活動化身芭比。圖／民視提供

藝人陳美鳳18日為假髮32週年活動站台，她昨晚PO出和胡瓜丁柔安夫妻聚會合照，因胡瓜深陷與熊霓緋聞中，陳美鳳被問到此事時表示：「那些事我不清楚，不過剛開始空氣有凝結3秒，隨後就很正常。」

陳美鳳是演藝圈大姊大，透露會和胡瓜及丁柔安聚餐，是因為自己是香蜜拉的乾媽，胡瓜則是香蜜拉的乾爹，所以一起出席聚會，她也說：「連香蜜拉的寶寶性別派對，我們私下也都有參加！」不過她坦言，胡瓜和丁柔安冷戰新聞剛出現，所以兩人出現時現場有凝結3秒，但她笑說：「那些事我都不清楚，其實沒有外界講的那樣，氛圍很自在。」

而合作過的張書偉、謝京穎結婚，陳美鳳有感而發，表示第一次和張書偉見面他還是歌手，後來再到就是合作「黃金歲月」，覺得他成長很多，「看到很多對本來不熟、後來因為拍戲結緣、戀愛，很替他們高興，工作朝夕相處更容易了解對方，拍戲也變成約會，真的由衷的祝福他們！」更笑著喊話：「現在當然是等著喝喜酒，會不會是雙喜臨門呢？恭喜恭喜啦！」

至於過年計畫？陳美鳳透露跟藍心湄有計畫初四、初五一起出國度假，不過工作忙到一月，加上過年機票比較貴，還沒有時間詳細討論。

陳美鳳在台上走秀十分性感美麗。圖／民視提供
陳美鳳在台上走秀十分性感美麗。圖／民視提供

胡瓜和丁柔安同框出席聚餐 。 圖/摘自臉書
胡瓜和丁柔安同框出席聚餐 。 圖/摘自臉書

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