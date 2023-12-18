「最美雙胞胎」女星驚傳10年婚變 依依回應了

雙胞胎女星依依和佩佩號稱圈內「最美雙胞胎」，姊姊依依2013年和老公史丹利登記結婚，她和妹妹佩佩2014年還一起舉辦婚禮，不過據「ETtoday」報導，依依和史丹利被目擊上家事法庭，兩人疑似婚變，對此，依依接受「ETtoday」訪問時承認確實和史丹利一起去了家事法庭，但被問及婚姻狀況，她低調表示希望這只是家務事，自己會再對外說明。

依依和老公史丹利結婚10年，家庭十分幸福美滿，2年前史丹利傳出遭前妻索要6千萬贍養費，導致位於大直的豪宅被法拍，當時依依也陪著史丹利一起面對，如今被目擊一起出席家事法庭，且兩人臉上都面無表情，看來態度嚴肅，令人不禁懷疑是否婚姻生變，而依依面對媒體詢問，也並未正面回應，記者致電及傳訊給依依，暫時都還沒有回應，而她剛在臉書發文表示「謝謝媒體朋友關心，謝謝大家諒解這時刻我需要整理一下自己，無法接受任何採訪，自己的家務事不好意思打擾大家，明天我會統一簡單說明的。再次感激。」

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