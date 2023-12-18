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女星怒控「機票遭地勤撕毀」 還原始末嗆：最爛航空公司

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
胡文英指控遭某航空公司地勤撕毀機票且不給換航班。 圖/摘自IG
胡文英指控遭某航空公司地勤撕毀機票且不給換航班。 圖/摘自IG

57歲「美魔女」胡文英近日與女兒靚歆、媳婦Aky遊歐洲，一連多日分享在義大利的所見所聞，還開心透露遇上豔遇，不料近日要回程時，卻傳出在羅馬機場與航空公司人員發生糾紛，讓她氣得忍不住比了中指。

胡文英16日在IG上指控與女兒等3人「被拒絕上飛機」，她解釋一行人明明提前一個多小時抵達機場check in，中途廣播義大利文聽到巴塞隆納，但前往check in時卻被告知「check in closed」，地勤也不給退票，當場撕毀機票要他們重新訂隔天早上的航班，「我們這麼早就到，為什麼不讓我們進去？態度超強硬，這是我坐過這麼多航空公司有史以來最爛的，以後來歐州絕對不要坐這家。」

據《三立新聞網》報導，胡文英的德籍媳婦Aky在場質疑地勤為何不說英文，但對方卻回說這裡是義大利當然說義大利文，酸她「耳朵有事嗎」，而Aky氣不過直接向航空公司投訴，但地勤稱她們太晚報到，Aky則強調：「我們一直在機場排隊」。

胡文英一行人最後花了6158元再買了其他家的航班，而這也浪費了他們7小時的行程，她氣得當場拍下比中指的照片嗆聲：「坐過這麼多家的航空有史以來最爛的航空公司，奉勸大家來歐洲，絕對不要搭乘。」女兒鄭靚歆也怒罵：「一輩子不會再來羅馬！」、「有史以來最爛的航空」。

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