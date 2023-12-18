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林宥嘉不忍了！揭絕美老婆真面目 甜喊「很幸福」

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
林宥嘉認為銀色夫妻放閃是件好事。記者沈昱嘉／攝影
林宥嘉認為銀色夫妻放閃是件好事。記者沈昱嘉／攝影

林宥嘉3場「idol 2023 世界巡迴演唱會」昨晚落幕，老婆丁文琪帶著兒女力挺到底，他甜蜜直呼身為銀色夫妻，放閃是件好事，並透露相處過程自己屬於不害羞派，反而老婆比較ㄍㄧㄥ，未料老婆在第2場一反常態，向他撒嬌的過程讓他十分難忘。

他說每每上台開唱之際，都會傳訊息向老婆示愛，當天因為一家人同在休息室，所以直接對妻小喊話「愛你們」，走到台下時突然收到老婆傳訊問說「你忘記說愛我」，討愛舉動讓他開心表示「我覺得很幸福」。他認為夫妻之間要享受親親抱抱，且一旦成為人夫，愛老婆必須像愛自己一樣，預計安排露營之旅替老婆慶生。

談及「idol」世界巡演5年前在小巨蛋起跑，他直言初期感到非常害怕，甚至擔心失敗，幸而這套巡演叫好叫座，也成為事業上的里程碑。正如他在台上稱要帶著大家逃離黑洞，並數度強調愛的重要性，他說這段期間陪著年邁家人抗癌，深刻感受人無論何時何地都有可能遇到挫折，有感而發表示：「一個人的內心忘記愛的話，內心會填不滿。」

身為公眾人物，他坦言也會羨慕能力出色的人，比較心態讓他產生勝負欲，進而迷失自我，後來發現不該如此，「發現有個人能力很強，千萬不要覺得自己很糟，要看到別人很強的地方是件好事，因為每個人都是寶貝，才產生『垃圾寶貝』這首歌。」

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