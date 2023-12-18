張書偉、謝京穎登記結婚要攜手走世紀 女方洩肚皮動靜

張書偉18日公開喜訊，已與謝京穎完成結婚登記，張書偉、謝京穎並同步在臉書發布，要一起走過世紀。

張書偉在臉書寫下：「2023.12.18 我們結婚了！一張書約感謝是你，一起走過四季，接下來還要攜手走過世紀，謝謝愛我們的家人朋友們，謝謝大家的祝福，未來的日子還請多多指教，張先生🧡張太太」。

謝京穎稍早也透過經紀公司表示：「證婚書約是他們請朋友設計，把他們一起養的兩隻貓咪和書偉哥的狗狗黑糖，畫在一起，一起見證我們的幸福。」

謝京穎也強調沒有懷孕，接下來籌劃婚宴，還有準備進入「愛的榮耀」的工作。

張書偉與謝京穎正式登記結婚。圖／摘自臉書

張書偉(右)與謝京穎正式登記結婚。圖／摘自臉書

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