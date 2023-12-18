池錫辰無預警宣布暫別「RM」！粉絲一看聲明超擔心

「Running Man」固定班底池錫辰今天透過經紀公司宣布，因為身體健康狀況，不得不暫時請假休息，等恢復後再回到觀眾面前。

經紀公司在聲明中提到，池錫辰在健康檢查後得到需要接受治療的醫囑，所以必須暫時向「Running Man」請假。這也是他參與節目13年來首次請長假，粉絲相當震驚，猜測他一定是遇到不得不停工休養的狀況，只能祝他早日康復，期待他盡快歸隊。

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