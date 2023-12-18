池錫辰無預警宣布暫別「RM」！粉絲一看聲明超擔心
「Running Man」固定班底池錫辰今天透過經紀公司宣布，因為身體健康狀況，不得不暫時請假休息，等恢復後再回到觀眾面前。
經紀公司在聲明中提到，池錫辰在健康檢查後得到需要接受治療的醫囑，所以必須暫時向「Running Man」請假。這也是他參與節目13年來首次請長假，粉絲相當震驚，猜測他一定是遇到不得不停工休養的狀況，只能祝他早日康復，期待他盡快歸隊。
更多推薦
▪一件事重複做十年！功夫皇帝慘曝恐怖後遺症
▪是真的！徐若瑄剛宣布離婚 喜訊曝光粉絲喜極而泣
▪龍俊亨台北過壽嘴硬不哭！開放全場狂拍「上傳我會看」
▪MAMAMOO+擱來啊！就是甲意台灣「明年再來破紀錄」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言