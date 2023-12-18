恭喜！張書偉、謝京穎結婚了 甜喊「一起走過四季、世紀」
張書偉與謝京穎宣布正式登記結婚，共同發文放閃：「2023.12.18 我們結婚了，一張書約感謝是你，一起走過四季，接下來還要攜手走過世紀，謝謝愛我們的家人朋友們，謝謝大家的祝福，未來的日子還請多多指教，張先生（愛）張太太。」
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