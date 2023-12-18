黃湘怡才剛二婚！再宣告懷孕喜訊 曬孕肚照喊：最棒生日禮物
黃湘怡2020年與「金色三麥」小開葉學澤離婚後，今年8月更認愛英國男友Jon，11月貼出婚紗照，證實與英國男友再婚。17日她在曝懷孕的喜訊。
黃湘怡43歲生日這天在社群分享自己挺著孕肚的照片，公開已懷孕的喜訊，如今她與現任英國老公Jon及兒子，再加上肚子裡的這胎，直呼這是最好的生日禮物，變成3+1，網友們也都紛紛留言獻上直祝福，她也再發文感謝。
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