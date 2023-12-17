「星光幫」隔16年合體！林宥嘉猛爆 孟耿如悄悄露面
林宥嘉「idol 2023 世界巡迴演唱會」17日在小巨蛋來到第3場，呼應主題逃出黑洞，唱完「讓世界毀滅」之後，他搖身一變為導覽人員，表示：「這場演唱會主題是逃出黑洞，從殘破的碎片找出答案，一個人能逃出黑洞，從來不是靠自己，我試著用我理解的道理，探討生命每一刻，甚至知道所謂的英雄，是每一個人都不完美。」
接著他又問「這輩子尖叫過嗎」，萬名觀眾熱情回應，他說：「請跟著導覽員林宥嘉，現在給我一個你從出生到現在最大聲的尖叫聲。」而繼「星光幫」許仁杰、盧學叡到場相挺，李宣榕、潘裕文今也來朝聖，孟耿如則抱著愛女悄悄現身給予支持，身邊不見黃子佼，另外林宥嘉的妻小連著3天到場相伴，如膠似漆的感情令人稱羨。
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