本土男星靠30年前影片大陸爆紅 趙雅芝前後對比成賣點

本土男星呂嘉興日前在微信影音號成立「台灣演員呂嘉興」視頻號團隊，以尋找「新白娘子傳奇」演員30年前丶30年後為題材，親手完成剪接後製，上傳後竟爆紅，不到24小時播放量就突破66萬6666的播放量，並立即獲得微信影音號官方的666666榮譽認證通知，目前這支影片已經成為微信影音號70萬播放量的爆款視頻。

「新白娘子傳奇」是呂嘉興這輩子第一次踏進台視攝影棚拍攝的八點檔丶也是生平的第一個電視演出，當時飾演趙雅芝(白娘子）、葉童（許仙）家「保安堂藥舖」的掌櫃杜威，雖然戲不重，只是萬萬沒想到26年後遇到粉絲，才知道「新白娘子傳奇」在大陸重播26年非常紅丶年年創造高收視率！大陸各大電視台已經重播超過一千多次。

今年是「新白娘子傳奇」在大陸重播的第31年，呂嘉興有著大陸沒有的獨家畫面資源，端出了在台視「新白娘子傳奇」戲裡飾演趙威的演員李龍吟，對比三十年前丶三十年後的杜威丶趙威電視畫面丶改變，迅速吸引大陸粉絲的好奇丶眼球！

雖然呂嘉興並沒有跟李龍吟一起拍過戲，不過在中華明星公益協會的端午節龍舟競賽活動丶演員工會的聚會都曾經遇過很多次面，李龍吟是資深演員，早年拍過「楚留香」丶「中原鏢局」…..等無數電視劇，現在聽到因呂嘉興拍攝的外景尋找專訪影片受到微信影音號粉絲的喜愛非常開心！

因70萬播放量爆款視頻受到肯定,演員認證丶微信影音號掛車商品帶貨丶廣告分潤丶創作者分成計劃…….等一連串機會都主動通知找上呂嘉興，抱持平常心的呂嘉興覺得這是一個好的開始，可以在完全沒有經濟壓力的狀態下，拍自己想拍的影片丶建立屬於自己的自媒體丶更勇敢大膽的做夢！

呂嘉興(左)當年和葉童一起拍戲。圖／呂嘉興提供

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