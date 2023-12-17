福原愛不演了！改血統突自稱「我一半中國人」

福原愛經歷前夫江宏傑在東京開記者會後，在日本形象大跌，不過在中國大陸這邊仍是受到網友歡迎，10月時她正式開了小紅書帳號，不時會分享日常日活點滴，最新一則影片，更直呼自己一半是中國人，可說是非常努力要討好中國網友。

福原愛16日在小紅書更新一段影片，在日本富士山下的一條商店街，介紹一些來自中國的零食，更聊到自己過去在中國遼寧隊受訓時，隊內比賽贏的話，就能獲得很多零食，她還親自示範如何嗑瓜子，小時候爸爸不讓她吃，怕瓜子吃多會把門嗑一個洞，但因為太喜歡了，所以只能偷偷吃，因為日本人不吃瓜子，福原愛自豪表示「我一半兒是中國人」。

福原愛自稱一半是中國人。 圖／擷自小紅書

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