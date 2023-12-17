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染毒事件後再被酸 Joeman「歡迎繼續嗆我」直言：影片不會停

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
Joeman。 圖／擷自IG
Joeman。 圖／擷自IG

百萬YouTuber Joeman之前因為吸麻被逮，事後他發影片道歉，也強調自己還是會繼續拍片，因此他也繼續按計畫更新業配影片，不過網友仍是不放過他，酸言酸語的攻擊，他也沒有因此生氣，還表示「歡迎繼續嗆我」。

Joeman日前更新了一則影片，是討論有關台灣黃牛賣票問題的專題報導，看似很正經嚴肅的影片，底下有網友就留言酸「有牛的地方，基本上一定會有草」Joeman看到後忍不住截圖分享「黃牛紀錄片算很正經的主題，但看到這留言我還是忍不住笑出來，日子還是要過，影片還是不會停，歡迎大家繼續花式嗆我。」

Joeman截圖分享網友酸言酸語。 圖／擷自IG
Joeman截圖分享網友酸言酸語。 圖／擷自IG

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