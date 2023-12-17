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昆凌曬兒女正面照 大女兒一句話「讓她好驕傲」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
昆凌分享與孩子的相處點滴。 圖／擷自小紅書
昆凌分享與孩子的相處點滴。 圖／擷自小紅書

昆凌周杰倫結婚8年，育有2個女兒1個兒子，臨近年末，昆凌在社群分享這一年來育兒的點滴，對於8歲的大女兒Hathaway，如今已有自己的想法，感到驕傲。

昆凌提到大女兒Hathaway是個甜酷的女孩，有次她無意間對女兒說「對對對~妳穿這樣才會很漂亮」，沒想到女兒竟回應「我漂亮又不是給別人看的，我是給自己看的」當下覺得自己被女兒上了一課，為此感到好驕傲「這麼酷的女孩竟然是我女兒！」兒子Romeo則是被周杰倫一樣喜歡耍帥，玩球類都要學幾個花招，看起來是個高冷的小孩，但對姐妹總是溫柔又耐心。小女兒Jacinda已經一歲多，看到她一天一個模樣，學會翻身好像才是昨天，但眨眼間學會了走路，說了第一句話，讓生活充滿驚喜和感激。

另外昆凌也吐露之前受訪時曾說過「小朋友晚睡我會有點焦慮」，最後竟被傳成她有憂鬱症，特地做出澄清，不過這也讓她反省到自己對小孩的教育是不是太緊張了，因此偶爾也會上網看看其他媽媽們育兒攻略。

昆凌分享與孩子的相處點滴。 圖／擷自小紅書
昆凌分享與孩子的相處點滴。 圖／擷自小紅書

昆凌分享與孩子的相處點滴。 圖／擷自小紅書
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昆凌分享與孩子的相處點滴。 圖／擷自小紅書
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昆凌分享與孩子的相處點滴。 圖／擷自小紅書
昆凌分享與孩子的相處點滴。 圖／擷自小紅書

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