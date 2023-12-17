8點檔女星兵家綺罹甲狀腺癌 術後竟被「救護車送回病房」

兵家綺追蹤3年的甲狀腺腫瘤近來已轉變成癌細胞，聽從醫師的建議開刀切除甲狀腺，終身要服藥，日前她過完50歲生日後，15日進行手術順利完成，還曝第一次開完刀後是被救護車送回病房。

兵家綺手術順利完成後，發文向大家吐露近況，提到自己第一次手術後被救護車送回病房，只因為手術室離病房有一段距離，而這次手術是經口內視鏡甲狀腺全切除，整個手術過程張口4小時，還因為手術器具太大造成兩側嘴角撕裂，因此醫師在嘴角內側各縫補了一針，只能自嘲「我瓜子臉、嘴巴小」，目前只能喝流質食物，嘴巴也無法張大。

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