杜汶澤入籍台灣首投總統大選 籲不放棄守護自己國家的權利

演員杜汶澤入籍台灣並獲得身分證，他在臉書發文表示，今天起將赴日本工作，但無論如何都會回台灣投票總統大選，「不可以放棄守護自己國家的權利。」

港星杜汶澤曾因支持雨傘革命遭中國政府封殺，他於2020年選擇移居台灣。他創辦「哩騷」平台，主打廣東語節目，並鼓勵不符港府立場的同業，勇於發表自己的言論，想拍什麼就拍什麼，杜汶澤曾說：「香港現在就如同白色恐怖，根本不用說什麼，你自己就會怕，這對藝術創作是很嚴重的打擊。」

杜汶澤在臉書發文表示，今天雖然將赴日本工作，但明年1月13日一定會回台灣投票，因為這是他第一次參與總統大選投票，這也是在極權統治下的人不會明白的心情，「你會使（可以）討厭政治，但不可以放棄守護自己國家的權利。」

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