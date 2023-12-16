快訊

驚！東北角知名景點「象鼻岩」鼻子被海浪打斷消失了

羽球年終賽／落後9分大逆轉！戴資穎終結對戰安洗瑩6連敗晉級決賽

賴清德喊服貿讓5千萬陸人搶台工作 馬英九批頭殼壞掉：怎講出這鬼話

杜汶澤入籍台灣首投總統大選 籲不放棄守護自己國家的權利

中央社／ 台北16日電
杜汶澤。圖／報系資料照
杜汶澤。圖／報系資料照

演員杜汶澤入籍台灣並獲得身分證，他在臉書發文表示，今天起將赴日本工作，但無論如何都會回台灣投票總統大選，「不可以放棄守護自己國家的權利。」

港星杜汶澤曾因支持雨傘革命遭中國政府封殺，他於2020年選擇移居台灣。他創辦「哩騷」平台，主打廣東語節目，並鼓勵不符港府立場的同業，勇於發表自己的言論，想拍什麼就拍什麼，杜汶澤曾說：「香港現在就如同白色恐怖，根本不用說什麼，你自己就會怕，這對藝術創作是很嚴重的打擊。」

杜汶澤在臉書發文表示，今天雖然將赴日本工作，但明年1月13日一定會回台灣投票，因為這是他第一次參與總統大選投票，這也是在極權統治下的人不會明白的心情，「你會使（可以）討厭政治，但不可以放棄守護自己國家的權利。」

編輯推薦

相關新聞

杜汶澤入籍台灣首投總統大選 籲不放棄守護自己國家的權利

演員杜汶澤入籍台灣並獲得身分證，他在臉書發文表示，今天起將赴日本工作，但無論如何都會回台灣投票總統大選，「不可以放棄守護...

林志玲邀「學妹」和老公共舞 芭蕾仙女樂喊：受寵若驚

「放浪兄弟2023台北演唱會」於9日晚間6點在台北流行音樂中心舉行，名模轉戰演員的廖奕琁很榮幸地獲邀，於EXILE首次專...

劉德華、梁朝偉睽違22年世紀同框 粉絲直呼「帥爆了」

劉德華、梁朝偉曾合作經典港片「無間道」三部曲，時隔22年再度合體，將共同演出新電影「金手指」，未上檔就掀起話題，讓劇迷十...

法醫報告：馬修派瑞因K他命急性作用意外死亡

美國洛杉磯郡法醫辦公室今天報告說，美國情境喜劇「六人行」男星馬修派瑞（Matthew Perry）死於K他命急性作用，溺...

林宥嘉染病鼻涕狂流照開神嗓 3天3萬人力挺吸金8400萬

林宥嘉「idol 2023 世界巡迴演唱會」15日起一連3天在台北小巨蛋登場，回到最熟悉的地方，林宥嘉突破過往造型...

想和好得先把嘴巴閉緊？英王對梅根、哈利下了嚴厲要求

和英國皇室還沒有修補關係的哈利王子與妻子梅根，最新的大計畫就是要設法得到皇室的原諒，再度接納他們倆？根據「紐約郵報」八卦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。