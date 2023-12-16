林志玲邀「學妹」和老公共舞 芭蕾仙女樂喊：受寵若驚
「放浪兄弟2023台北演唱會」於9日晚間6點在台北流行音樂中心舉行，名模轉戰演員的廖奕琁很榮幸地獲邀，於EXILE首次專場演唱會中演出，並與昔日同為凱渥名模的「學姊」林志玲的老公AKIRA同台獻舞。廖奕琁表示能夠在如此大型的舞台上演出，還與日本天團EXILE及EXPG的小朋友們同台表演，感到非常榮幸和開心。
廖奕琁昔日是芭蕾舞者，還有「仙女」封號，她收到林志玲邀請時感到受寵若驚。因有一段時間沒有上台跳舞演出，此次是一項非常具有挑戰性的任務，為了可以跟姊夫一起共舞，苦練重登舞台，需要在有限的時間內準備跳Live的表演。儘管心裡感到一些壓力，但對她而言更多的是興奮和期待。
驚喜的是，這場演出從舞蹈到造型，是由廖奕琁一同參與編排策劃，巧妙將現代芭蕾的舞蹈元素，融入到EXILE的經典歌曲「Ti Amo」之中，與AKIRA共同展現獨特魅力的舞蹈風格。
廖奕琁除了從現場的演出親身感受AKIRA的獨特魅力，並陶醉在主唱Takahiro的歌聲中。廖奕琁的老公Yuki（鈴木有樹）也是日本人，透露認識老公後，常跟著他一起聽Takahiro演唱的歌曲，非常喜歡他充滿情感動人的美麗歌聲，這次老公也算是以歌迷的身分，身處極致搖滾區，一邊聽著Takahiro的演唱，看著美麗老婆的舞蹈，非常享受。
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