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法醫報告：馬修派瑞因K他命急性作用意外死亡

中央社／ 洛杉磯15日綜合外電報導
美國經典影集《六人行》男星馬修派瑞（Matthew Perry）10月在洛杉機家中浴缸死亡，享年54歲。路透
美國經典影集《六人行》男星馬修派瑞（Matthew Perry）10月在洛杉機家中浴缸死亡，享年54歲。路透

美國洛杉磯郡法醫辦公室今天報告說，美國情境喜劇「六人行」男星馬修派瑞（Matthew Perry）死於K他命急性作用，溺水和心臟病屬促成因子。

路透社報導，K他命（ketamine）是一種有時用於治療憂鬱症的鎮靜劑。法醫驗屍報告將「丁基原啡因（buprenorphine）作用」列為馬修派瑞死亡的促成因子之一，並且判定為意外死亡。丁基原啡因是一種用於治療鴉片類物質成癮的藥物。

「六人行」（Friends）從1994年製播到2004年，前後共10季，馬修派瑞在劇中飾演酸話王「錢德勒」（Chandler Bing），深受劇迷喜愛。

馬修派瑞今年10月28日被發現陳屍在洛杉磯家中的按摩浴缸，享年54歲。

馬修派瑞多年來都有止痛藥和酒精飲料成癮的問題，多次出入戒毒/戒酒中心。他在去年出版的回憶錄中，描述自己前前後後進出勒戒所65次，花了約900萬美元（約新台幣2.9億元）試圖擺脫成癮問題。

根據有關馬修派瑞死因的法醫報告，K他命是一種具有致幻特性的短效麻醉劑，被當成娛樂用藥主要是因為它的「解離性」。

根據美國緝毒局（DEA）說法，K他命會讓人感到平靜和放鬆，減輕疼痛，以及失憶，被稱為「解離性麻醉致幻劑」是因為它會讓人感覺脫離了痛苦和環境，可以注射、與液體混合、以粉末形式鼻吸或抽菸方式吸食。

報告說在馬修派瑞的胃內容物中發現了微量的K他命。不過「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導提到，血液中發現的K他命濃度與全身麻醉期間使用的濃度大致相同。

報告說，他體內的K他命很可能過度刺激他的心率，同時抑制了他的呼吸，在他的臉滑入浴缸的水下之前就會陷入昏迷。

報告還說，據報馬修派瑞一直在接受K他命輸注治療憂鬱症和焦慮症，但已知他最後一次治療是在過世前一週半，因此法醫在他體內發現的K他命是在上次輸注後被引入體內，但「目前不清楚派瑞先生案例中的確切攝取方式」。

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