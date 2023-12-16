快訊

為藍營最美發言人助選 國民黨前主席語出驚人喊：民進黨正副總統組合都不是台灣人

侯友宜再端青年政見 學貸免利息助青貧弱勢

台中驚傳10歲女童掉落鐵軌遭撞 頭部肢體受傷送醫急救

林宥嘉染病鼻涕狂流照開神嗓 3天3萬人力挺吸金8400萬

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
林宥嘉演出陶醉。記者王聰賢／攝影
林宥嘉演出陶醉。記者王聰賢／攝影

林宥嘉「idol 2023 世界巡迴演唱會」15日起一連3天在台北小巨蛋登場，回到最熟悉的地方，林宥嘉突破過往造型，特別漂染白髮，以黑白混色髮型亮相，更搭配5套全新服裝帥氣登場，讓全場歌迷驚艷且尖叫連連，3場共吸引3萬多人，總計票房8400萬元。

時隔5年重回台北小巨蛋，林宥嘉事前不諱言有些近鄉情怯。開場帶來「一點點」、「請說」、「自然醒」等歌，表示：「雖然很幸運可以到各地唱，但回家的感覺不一樣，準備好一起哭一起笑了嗎？準備好一起逃出黑洞了嗎？ 如果你準備好的話，不要講太多話，我想唱很多歌，給我一個出生到現在最大的尖叫聲。」

唱完「浪費」，林宥嘉說日前得了A流，開唱前終於好轉，但還在流鼻水，「如果現在有人感冒，我祝你早日康復」，隨後拿起面紙擤鼻涕。而11月底他出席眼科代言活動，當時女兒才疑似因為感染腺病毒，他一方面擔心女兒身體狀況，也怕自己在開唱前被傳染，結果他還真的「中獎」。

他邀來同門師弟77Ke柯棨棋一起演唱經典代表作「少女」，77在得知要改編師兄歌曲時，第一個想到每個人成長過程中都有一首林宥嘉，巧妙改編歌詞「浪漫的愛情再定義，每天放yoga的歌曲；兩千年後出生的孩子，怎麼可能沒聽過『傻子』」，強調自己真的沒有「說謊」每一首都會唱，讓林宥嘉又驚又喜，開心向歌迷表示：「這是我公司最年輕的師弟，是我邀請他來的唷！」

編輯推薦

林宥嘉歌聲相當迷人。記者王聰賢／攝影
林宥嘉歌聲相當迷人。記者王聰賢／攝影
林宥嘉老婆丁文琪（左）和好友魏如萱台下力挺。記者王聰賢／攝影
林宥嘉老婆丁文琪（左）和好友魏如萱台下力挺。記者王聰賢／攝影
林宥嘉演唱會吸引滿場歌迷力挺。記者王聰賢／攝影
林宥嘉演唱會吸引滿場歌迷力挺。記者王聰賢／攝影
林宥嘉帶來精彩演出。記者王聰賢／攝影
林宥嘉帶來精彩演出。記者王聰賢／攝影
林宥嘉日前感染A流，演唱會上實力不減。記者王聰賢／攝影
林宥嘉日前感染A流，演唱會上實力不減。記者王聰賢／攝影

相關新聞

林志玲邀「學妹」和老公共舞 芭蕾仙女樂喊：受寵若驚

「放浪兄弟2023台北演唱會」於9日晚間6點在台北流行音樂中心舉行，名模轉戰演員的廖奕琁很榮幸地獲邀，於EXILE首次專...

劉德華、梁朝偉睽違22年世紀同框 粉絲直呼「帥爆了」

劉德華、梁朝偉曾合作經典港片「無間道」三部曲，時隔22年再度合體，將共同演出新電影「金手指」，未上檔就掀起話題，讓劇迷十...

法醫報告：馬修派瑞因K他命急性作用意外死亡

美國洛杉磯郡法醫辦公室今天報告說，美國情境喜劇「六人行」男星馬修派瑞（Matthew Perry）死於K他命急性作用，溺...

林宥嘉染病鼻涕狂流照開神嗓 3天3萬人力挺吸金8400萬

林宥嘉「idol 2023 世界巡迴演唱會」15日起一連3天在台北小巨蛋登場，回到最熟悉的地方，林宥嘉突破過往造型...

想和好得先把嘴巴閉緊？英王對梅根、哈利下了嚴厲要求

和英國皇室還沒有修補關係的哈利王子與妻子梅根，最新的大計畫就是要設法得到皇室的原諒，再度接納他們倆？根據「紐約郵報」八卦...

范瑋琪淚別75歲母親 與陳建州奔赴台中家祭

范瑋琪母親10日因病離世，她於今（15）在台中舉辦追思會，范范在社群發聲：「媽媽精彩的一生圓滿落幕了，謝謝所有關心媽媽、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。