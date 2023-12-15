快訊

鹹魚大翻身！女股神憑選股全壘打 2023績效可望勝富達

Nvidia股價飆太兇…傳資深員工呈「半退休」狀態 黃仁勳內部會議回應曝光

范瑋琪淚別75歲母親 與陳建州奔赴台中家祭

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
范瑋琪(右)心疼媽媽受病痛折磨。圖／摘自IG
范瑋琪(右)心疼媽媽受病痛折磨。圖／摘自IG

范瑋琪母親10日因病離世，她於今（15）在台中舉辦追思會，范范在社群發聲：「媽媽精彩的一生圓滿落幕了，謝謝所有關心媽媽、愛媽媽的家人朋友們。」並放上影片悼念。

范范的經紀公司日前回應：「范媽媽今天早上因病過世，范范和黑人（陳建州）現在處理後續相關事宜，謝謝大家關心。」范范分享影片，紀錄媽媽精彩的一生，影片最後還有小彩蛋，就是范媽媽與小S等親友高歌的畫面，她不捨地說：「媽媽一路好走，不要擔心我們，我們都會好好的，期待天家重聚。」

范瑋琪經紀公司今天也回應：「范媽媽告別式於今天（12/15）已在台中舉辦家祭，圓滿結束。范范和黑人一家四口一同出席，謝謝大家關心。」

范瑋琪Po出媽媽的追思影片。圖／摘自IG
范瑋琪Po出媽媽的追思影片。圖／摘自IG

相關新聞

范瑋琪淚別75歲母親 與陳建州奔赴台中家祭

范瑋琪母親10日因病離世，她於今（15）在台中舉辦追思會，范范在社群發聲：「媽媽精彩的一生圓滿落幕了，謝謝所有關心媽媽、...

比佛利山超級警探 30年後重現江湖 超愛台男神助陣！

經典名片再出續集是好萊塢永遠不變的拍片方針，自從「捍衛戰士：獨行俠」、「魔鬼剋星：未來世」以「老將＋新秀」組合各自拚出亮...

白冰冰爆20歲新歡！聲音神似費玉清 驚人背景曝光

20歲台語歌壇新人羅梓華歷經「超級紅人榜」比賽，在「我愛冰冰秀」上又獲白冰冰賞識稱讚「聲音神似費玉清」，受封台語歌壇鮮肉...

賴銘偉因工傷「半身不遂」 靠輪椅代步 慘澹畫面曝光

星光二班出身的男星賴銘偉歌而優則演，在魏德聖編導的電影「BIG」中飾演因工傷導致下肢不遂的「羅恆爸」一角，與演員李佳豫、...

林心如曝霍建華求婚細節 第一反應竟大驚：瓦斯沒關？

林心如與霍建華2016年閃電宣布交往、結婚、懷孕，兩人從10年好友變夫妻，日前在大陸節目上，她透露與霍建華交往半年後，對...

纏訟16個月判決出爐！王思佳：讓你一輩子記得

ㄚ頭詹子晴與網紅CEO森田2021年聯手打造「快電商」，這兩年來締造驚人超過20億營業額，兩人在去年7月大動作舉辦記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。