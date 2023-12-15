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比佛利山超級警探 30年後重現江湖 超愛台男神助陣！

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
「比佛利山超級警探」艾迪墨菲回歸。圖／摘自Netflix
「比佛利山超級警探」艾迪墨菲回歸。圖／摘自Netflix

經典名片再出續集是好萊塢永遠不變的拍片方針，自從「捍衛戰士：獨行俠」、「魔鬼剋星：未來世」以「老將＋新秀」組合各自拚出亮眼票房，明年夏天「比佛利山超級警探」艾迪墨菲也要重出江湖，推出讓影迷等了30年的最新續集「比佛利山超級警探：艾索·福里」，不過這一次全球大多數的市場（包括台灣）只有Netflix獨家。

結合動作與喜趣的「比佛利山超級警探」，堪稱艾迪墨菲代表作，他扮演來自底特律的警探，向來不受控制，因為昔日好友被謀害，藉口休假而到了富商名流雲集的比佛利山莊查案，也讓當地警察頭痛不已。雖然在1984年12月才在美國上映，卻拿下10幾個禮拜的全美票房冠軍，成為1984全年度美國最賣座的電影，讓暑假上映時大賣、當了快半年冠軍的「魔鬼剋星」被踢下王座。

想不到快40年後，兩系列都再出續集，「魔鬼剋星：未來世」成功由一群青少年影星和「蟻人」保羅路德接棒後，明年春天要推出最新一集「GHOSTBUSTERS：冰天凍地」，回到故事的起源紐約，呈現街道被冰封的末日景象，更具賣座噱頭。而「比佛利山超級警探：艾索·福里」則轉戰串流平台，不會再在票房上正面衝突。

距離上一集「霹靂炮」已快30年的「比佛利山超級警探：艾索·福里」，艾迪墨菲要與片中的女兒聯手查案，老搭檔賈基蘭荷德等也回歸，加入約瑟夫高登李維扮演的新夥伴，還有凱文貝肯助陣，預告片才登場，已經令老影迷期待不已。尤其對台灣觀眾來說，在疫情期間曾於臉書徵求台灣美照，又發布機車瀑布照片，成為網友眼中「愛台男神」的約瑟夫高登李維，會和艾迪墨菲有何對手戲的互動？更引起好奇，將是新續集中的一大亮點。

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艾迪墨菲再度主演「比佛利山超級警探：艾索·福里」。圖／摘自Netflix
艾迪墨菲再度主演「比佛利山超級警探：艾索·福里」。圖／摘自Netflix
約瑟夫高登李維（左）在「比佛利山超級警探：艾索·福里」和艾迪墨菲有對手戲。圖／摘自Netflix
約瑟夫高登李維（左）在「比佛利山超級警探：艾索·福里」和艾迪墨菲有對手戲。圖／摘自Netflix

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