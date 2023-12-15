白冰冰爆20歲新歡！聲音神似費玉清 驚人背景曝光

20歲台語歌壇新人羅梓華歷經「超級紅人榜」比賽，在「我愛冰冰秀」上又獲白冰冰賞識稱讚「聲音神似費玉清」，受封台語歌壇鮮肉級「師奶殺手」封號。日前發行單曲「幸福遊覽車」找來前輩陳燕萍合唱。

提及教唱過程中難忘的事，羅梓華笑說：「曾經因為練唱而從早到晚待在燕萍老師家超過12個小時，三餐都在她們家！」他透露因為陳燕萍私下教學頗為嚴格，常因為一句歌詞的情感及技巧而讓自己不斷重複練唱，也因此忘了時間，把陳燕萍當成家人看待的他笑說：「每次去燕萍老師家都不想回家，都要等媽媽打電話來才驚覺得回家休息了！」

而把羅梓華當「兒子」對待的陳燕萍則笑說：「因為梓華太常來我家，結果跟我的女兒也變成好友，還讓我女兒開玩笑要我打一副鑰匙給他，讓他以後直接開門進來！」正因為羅梓華非常依賴陳燕萍，在錄音時還特別請陳燕萍現場坐鎮，陳燕萍笑說：「他(羅梓華)第一次進錄音室超緊張，在錄到獨唱段落時還要我還要進去陪他，還說有我在會比較安心，才能錄得很好！」

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